Três foragidos da Justiça são presos durante ações policiais em Manaus

Ainda na zona norte, no bairro Cidade Nova, por volta das 22h, um homem, 29, foi preso por policiais da cavalaria, na avenida Guaranás. Durante abordagem da equipe, foi constatado, após consulta, que em nome do suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O homem foi preso e conduzido ao 6º DIP.

Manaus/AM - Três foragidos da justiça foram presos, na terça-feira (19), nas zonas norte e leste de Manaus. As prisões foram efetuadas durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

