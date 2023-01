Suspeitos de roubar clientes do restaurante Rei do Baião são presos em Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, a equipe recebeu denuncias de que o quarteto estava em um veículo Gol, de cor amarela, com a placa NPB 5001, e que os mesmos teriam cometido um assalto dentro do restaurante.

Manaus/AM - A Polícia Militar prendeu quatro criminosos após os mesmo cometerem um assalto em um restaurante na tarde desta sexta-feira (20), na rua Barão de Indaiá, no bairro de Flores, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

