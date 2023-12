Suspeito por desaparecimento de menina de 4 anos é preso ao ser hostilizado

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu neste domingo (10), um homem suspeito pelo desaparecido da pequena Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos. A menina foi vista pela última vez na madrugada de sábado (9), quando a mãe saiu e deixou a criança sob os cuidados de uma tia. Mas ao retornar para casa, percebeu que a filha não estava dormindo com os irmãos. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

