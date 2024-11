Suspeito de matar enfermeiro em bar de Manaus é preso em Rondônia

Manaus/AM - Matheus da Silva Mineiro foi preso, neste domingo (10), no município de Presidente Médici, em Rondônia. Ele é suspeito de matar o enfermeiro Daniel Solart, de 27 anos, na saída de um bar, no dia 08 de novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A polícia do Amazonas pediu a prisão temporária do suspeito e, desde o dia do crime, ele estava foragido. Matheus estava em um ônibus que saiu de Humaitá, no Amazonas, com destino à cidade de Sinop, no Mato Grosso.

Matheus teria conseguido passar despercebido pelos policiais durante uma abordagem em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná, mas foi localizado e preso momentos depois em Presidente Médici, ainda em Rondônia.