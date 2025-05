Suspeito de matar adolescente no Val Paraíso é preso em Manaus

A polícia não deu detalhes sobre as circunstâncias da prisão, mas continua as investigações para identificar os outros envolvidos.

Manaus/AM - Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso na noite desta terça-feira (06), na comunidade Val Paraíso, na Zona Leste de Manaus. Ele é um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do adolescente Gabriel dos Santos Figueira, de 17 anos, ocorrido na noite de hoje.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.