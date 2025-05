Adolescente sequestrada pelo tio em Novo Aripuanã foi encontrada debilitada

A prisão preventiva do suspeito já foi solicitada ao Poder Judiciário, e as buscas para localizá-lo continuam.

Após ser localizada por volta das 23h, a vítima foi imediatamente encaminhada ao hospital do município para atendimento médico, devido ao estado debilitado em que se encontrava. Em seguida, passou por escuta especializada no Creas e foi submetida a exames de corpo de delito, incluindo avaliação de conjunção carnal.

O resgate foi realizado por uma força-tarefa composta pelas Polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal, além de equipes do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e do Conselho Tutelar.

