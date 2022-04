Suspeito da morte de gari durante assalto é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem suspeito de ter envolvimento na morte do gari Aldenir Castilho, 25, baleado durante um assalto, foi preso pela Polícia Civil na noite desta quinta-feira (28). O suspeito que não teve identidade informada foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O crime aconteceu na noite da última terça-feira (25) quando Aldenir estava trabalhando recolhendo sacos de lixo na Travessa S6, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus. O homem teria sido baleado após se assustar com um assalto que estava acontecendo na rua. Aldenir foi socorrido para o Hospital 28 de Agosto mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem foi encaminhado para ser sepultado no município de Benjamin Constant onde moram os familiares dele.

