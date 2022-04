Segurança é morto a tiros durante assalto a padaria em Manaus

Manaus/AM - Um segurança, identificado apenas como Paulo, foi assassinado no início da tarde desta quinta-feira (28), durante um assalto a uma padaria localizada na esquina das ruas 5 e 11, no Conjunto Vila Real, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Segundo testemunhas do crime, dois criminosos entraram no estabelecimento vestidos com fardas de garis e anunciaram o roubo. O segurança teria reagido ao assalto quando um dos criminosos o segurou e outro atirou contra a vítima, que morreu no local.

Moradores informaram que a vítima trabalhava na padaria há anos, e já tinha conseguido frustrar outra tentativa de assalto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).