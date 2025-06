Recuperafone: mais de 700 celulares ainda não foram retirados pelos donos

Manaus/AM - Mais 700 celulares continuam na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc) para serem devolvidos aos verdadeiros donos. Das 850 pessoas listadas no último edital, somente 123 realizaram a retirada do aparelho.

O diretor do Nirc, delegado Bruno Hitotuzi, reforçou a importância da participação da população no processo de devolução. “Nossas equipes continuam nas ruas realizando a recuperação de diversos aparelhos, mas precisamos que os donos também venham buscá-los. Temos aqui mais de 700 aparelhos”, lembrou Hitotuzi.

A lista completa com os nomes de todas as pessoas que tiveram o aparelho recuperado está disponível no site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na aba Edital 002/2025-NIRC, pelo link: https://www.ssp.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/EDITAL-NIRC-002.2025.pdf. O documento foi divulgado, no dia 10 de junho.

A entrega dos aparelhos é realizada na sede do Programa RecuperaFone, na Rua 7, Conjunto Celetramazon, no bairro Adrianópolis.