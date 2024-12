Professor de jiu-jitsu é preso após agredir namorada de 18 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um professor de jiu-jitsu de 29 anos foi preso, nesta quarta-feira (18), por ameaçar e agredir sua namorada de 18 anos, no bairro Paulo Corrêa, em Parintins, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, a vítima procurou a delegacia do município para denunciar o agressor. Ela estava bastante abalada, pois havia sido agredida fisicamente com um chute no abdômen.

“A jovem contou que foi chamada pelo homem para conversar após um desentendimento entre o casal. No local combinado, ela relatou que foi agredida com um chute enquanto recebia ameaças, e que ele ainda jogou seu celular contra a parede”, disse a delegada.

Conforme Orberg, após a denúncia, a equipe realizou buscas pelo suspeito e ele foi preso em flagrante. Ele vai responder por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica, além do crime de dano.

O professor passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.