Polícia procura suspeitos pela morte de adolescente em Manaus

O corpo da vítima foi encontrado no dia 20 de junho deste ano, em uma área de mata do conjunto Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade. Isac estava só de cueca, com os olhos vendados, as mãos amarradas e com sinais de tortura.

