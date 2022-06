Corpo encontrado em área de mata é de adolescente desaparecido em Manaus

O corpo foi retirado com o apoio do Corpo de Bombeiros e removido pelo IML.

Isaque foi encontrado apenas de cueca, com os olhos vendados, mãos amarradas, com sinais de tortura dentro de uma espécie de lagoa em uma área de mata.

O menino saiu para comprar um miojo no bairro Jorge Teixeira e não foi mais visto. Hoje, o pai de Isaque recebeu uma ligação misteriosa informando onde estava o corpo do adolescente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.