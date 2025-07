Polícia procura suspeitos de assaltar ônibus 359 na Avenida Timbiras pic.twitter.com/uWviDZduDg — Portal do Holanda (@Pipipopo465365) July 22, 2025

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou as imagens de homens, ainda não identificados, suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em um ônibus da linha 359 do transporte coletivo. O crime foi praticado no dia 9 de julho deste ano, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), os suspeitos estavam armados com facas, que foram utilizadas para ameaçar e coagir as vítimas a entregarem seus pertences. Além disso, os suspeitos levaram a renda do coletivo.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar ao paradeiro dos suspeitos, para que eles sejam localizados e presos”, destacou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre os envolvidos seja repassada, de forma anônima, pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc, ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).