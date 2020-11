Polícia procura jovem que teria sido morto por tribunal do crime em Manaus

Manaus/AM - Tiago Tavares Monteiro, um jovem que está desaparecido há cerca de 8 dias, está sendo procurado desde às 9h desta quinta-feira (12), em uma área de mata, no bairro Bariri, na zona central da capital.

O território é conhecido como “Tribunal do Crime”, e vários assassinatos teriam ocorrido nele. Os policiais do CipCães receberam da família a informação de que Tiago estaria enterrado no local e desde então vasculham o terreno com a ajuda da cadela Fiona. Várias pichações com siglas de facção, sofás, cordas, barracas e outros acessórios já foram encontrados no espaço usado pelos criminosos.

Populares contaram à polícia que há alguns dias ouviram um rapaz que gritava no local: “Não me mate, não fui eu”, em seguida ouviram tiros. Eles acreditam que a vítima era Tavares.poir o mesmo era dependente químico como a própria família. Os parentes acreditam que ele foi executado, mas a polícia não descarta também a possibilidade de que o rapaz possa estar vivo.