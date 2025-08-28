   Compartilhe este texto

Polícia divulga imagens de 4 procurados por integrarem organização criminosa em Pauini

Por Portal Do Holanda

28/08/2025 20h49 — em
Policial


Paulo Victor / Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou imagens de 4 procurados por integrarem uma organização criminosa, em Pauini, interior do estado. Os homens são envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Davi Delmiro / Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Renan Boina de Barbe, da 63ª DIP, os indivíduos foram identificados como Davi Delmiro da Silva, 27; Lucas Vieira Santana, 24; Kauã Santos da Silva Apurinã, de idade não identificada, e Paulo Vitor Braga Lima, de 22 anos.

“Eles fazem parte de uma organização criminosa do município e a divulgação das imagens deles é primordial para que possamos localizá-los e efetuar as suas prisões”, disse o delegado.

Kaua Santos / Foto: Divulgação

A PC-AM pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro dos quatro indivíduos entre em contato pelos números (92) 99158-9944, disque-denúncia da (DIP) de Pauini, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será preservada.

Lucas Vieira / Foto: Divulgação

