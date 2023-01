Pistoleiro suspeito de matar cantor sertanejo é preso em Manaus

De acordo com a polícia, o mandante do crime identificado como Jânio Pacheco de Sales, o "Pica-Pau", segue foragido.

Manaus/AM - Patrick Lima Batista, conhecido como PK, foi preso nesta quinta-feira (26) no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de ser o pistoleiro que matou o cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, no dia 4 de janeiro deste ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.