Atirador e mandante da morte de cantor sertanejo são procurados em Manaus

"Não há indícios nenhum na investigação que aponte pro envolvimento da vítima Igor com o crime organizado, agiotagem ou algum outro problema que pudesse levar à morte dele. Então a gente trabalha com a hipótese de que ele tenha sido de fato morto por engano", disse o delegado Daniel Antony.

De acordo com informações da polícia, "Pica-Pau" é o traficante suspeito de ser o mandante do assassinato. Já o segundo suspeito, o "PK", é apontado como um dos atiradores.

Manaus/AM - Jânio Pacheco de Sales, o "Pica-Pau", e Patrick de Lima Batista, o "PK", estão sendo procurados pela Polícia Civil por envolvimento no assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira, 29, no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus.

