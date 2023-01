Abre inscrições para Festival de Férias em espaços culturais de Manaus

Manaus/AM - O “Festival de Férias” abrirá, nesta segunda-feira (16), as novas inscrições para a segunda semana de atividades nos espaços culturais. A programação, durante o recesso escolar, traz uma série de ações voltadas para crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As inscrições são feitas pelo site cultura.am.gov.br, onde consta também a programação completa do festival. A cada semana, até o final da temporada, novas vagas estarão disponíveis sempre às segundas-feiras.

Nos dias 19 e 20, das 13h às 17h, o Festival de Férias levará o público a um tour de visitação pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, Cineteatro Guarany e no Parque Senador Jefferson Péres, todos localizados no Centro de Manaus.

Já no dia 21 de janeiro, às 18h, o Teatro Amazonas entra no circuito de atividades com o show musical “Aquarela”, com Luso Neto e Raylla Araújo, trazendo um repertório de músicas infantis.

O Teatro Amazonas recebe, também, no dia 22, às 11h, o espetáculo “O Circo Chegou na Cidade”. No mesmo dia, às 16h, o Parque Rio Negro conta com uma programação recheada de brincadeiras e apresentações artísticas. Às 17h, o público infantil vai se divertir com o espetáculo de teatro “Clássicos Encantados”, da Associação Cultural Apareceu a Margarida, em seguida, o show musical “Aquarela”.

Os eventos no Parque Rio Negro são abertos ao público, sem necessidade de inscrição. No Teatro Amazonas, a entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Semana de estreia

O Festival de Férias estreou a temporada de 2023 no dia 12 de janeiro. A primeira semana de atividades reuniu o público para participar de um tour de visitação pelo Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça, Galeria do Largo, encerrando com brincadeiras no Largo de São Sebastião.

A programação do festival foi pensada para incentivar a visitação aos espaços culturais e proporcionar entretenimento para toda família durante a temporada de férias.