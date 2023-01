Família de mãe e filho que morreram atropelados pede justiça durante manifestação em Manaus

Manaus/AM - A família de Meirivan Soares de Oliveira, de 32 anos, e o filho dela, Mateus, uma criança de 2 anos, mortos após serem atropelados em um acidente, pede justiça durante uma manifestação, neste sábado (14), na frente da Delegacia de Homicídios, na zona leste de Manaus.

Familiares protestam após mãe e filho de 2 anos morrerem atropelados em calçada em Manaus pic.twitter.com/Etb2ufhLQ5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 14, 2023

Meirivan e Mateus morreram após serem atingidos por uma Frontier no dia 7 deste mês, na rua 40, no bairro Francisca Mendes, na zona norte da capital. Uma mulher, que estava aprendendo a dirigir, teria perdido o controle do veículo e passado por cima de Meirivan. A mulher morreu na hora, já a criança chegou a ser socorrida para o Serviço de Atendimento Danilo Corrêa, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Família pede justiça por mortes de mãe e filho atropelados em Manaus; Parte 2 pic.twitter.com/tr5MqiH1Wj — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 14, 2023

O advogado que representa a família, Dr Josemar Berçot, afirmou que os responsáveis fugiram sem prestar socorro às vítimas, e, que a manifestação ocorreu após os envolvidos não serem presos.

"A família quer que a impunidade acabe. O que aconteceu foi que no 6º DIP quando foi feito o flagrante, o delegado não ouviu as testemunhas e não ouviu a família. Simplesmente ouviu os dois acusados que se reservaram ao direito ao silêncio e mandou para a audiência de custódia. A juíza recebeu a história de que os autores teriam descido do veículo, socorrido as vítimas e teriam inclusive levado a criança ainda com vida para o hospital. E tudo isso é falso", declarou o advogado.

Segundo Berçot, a criança foi socorrida por populares. "Eles atropelaram mãe e filho e fugiram do local, sendo presos por populares que aguardam a chegada da polícia. Quem socorreu a criança e levou pro hospital foram os populares e os familiares que chegaram logo após o acidente. Em nenhum momento qualquer um dos dois prestou socorro as vítimas", afirmou.