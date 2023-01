Presos confessam que cantor Igor Moreira foi morto por engano em Manaus

Ainda conforme a Polícia Civil, durante a prisão de Gabriel foram encontrados diversas porções de maconha e oxi, munições e uma motocicleta roubada. Já com Wala foi apreendido o veículo usado no assassinato.

Manaus/AM - Wala Lourenço Ferreira, 29, conhecido como "BH", e Gabriel Mendes Ferreira, 21, o "Dedinho", presos pelo assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira, confessaram à polícia que a vítima foi morta por engano. O jovem foi executado com 20 tiros no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus.

