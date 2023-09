Para defender mãe de agressão, jovem quebra cabeça de ex-padrasto no Amazonas

Segundo informações de vizinhos, Kleberson teria ido até a casa da ex-mulher e a agredido verbalmente, o filho dela, revoltado com a situação, teria espancado com um capacete o ex-padrasto, para defender a mãe.

Manaus/AM - Um homem identificado como Kleberson T., de 43 anos, foi brutalmente espancado, pelo ex-enteado, na rua Dom Jorge, do bairro Nogueira Junior, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

