Pai preso por estuprar filho obrigava criança a ver cenas de sexo entre ele e a madrasta

A mãe visitava a criança uma vez por mês e acabou recebendo informações de que a criança era agredida fisicamente pelo pai. Por conta disso, ela entrou em contato com a ex-esposa do homem e a questionou sobre o assunto.

De acordo com Joyce, o menino morava com o pai e era vítima de agressões constantes. Além disso, ele era estuprado pelo homem desde os sete anos.

“Ele obrigava a criança a assisti-lo em relações íntimas com a companheira dele. Ele filmava os abusos cometidos contra a criança do mesmo modo que ele filmava as relações que ele tinha com a companheira e mostrava para criança. Ou seja, a partir dos primeiros abusos ainda com 7 anos já era apresentado essas cenas para ele filmar”, afirma a delegada Joyce Coelho.

