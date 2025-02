Pai deixa filha de 5 anos com desconhecido para usar drogas em banheiro de terminal em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Lucas Nunes de 25 anos, foi flagrado usando drogas no banheiro de terminal após deixar a filha de 5 anos com uma pessoa desconhecida no local. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 14h50, na estação de ônibus localizada em frente à Arena Amadeu Teixeira.

Durante patrulhamento, a guarnição da Guarda Municipal identificou o cidadão Lucas Nunes, de 25 anos, deixando sua filha, uma criança de 5 anos, sob os cuidados de uma pessoa desconhecida no local. Em seguida, o mesmo adentrou no banheiro do terminal acompanhado de Lucas Ramires, onde ambos foram flagrados fazendo uso de substâncias entorpecentes.

Diante da situação, a equipe de segurança conduziu Lucas Nunes à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde a ocorrência foi formalmente registrada. A ação teve como foco a apuração da conduta do responsável legal da criança, que foi deixada em situação de risco.

Na unidade policial, a delegada de expediente determinou a realização de escuta especializada pelo setor psicossocial, visando garantir a proteção da criança. O depoimento especial da criança foi agendado para o dia 24 de fevereiro de 2025, às 10h, na Delegacia-Geral.

Após os procedimentos iniciais, os envolvidos foram liberados, e o caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes. A Prefeitura de Manaus, por meio da Semseg, reforça o compromisso em ajudar a segurança pública e a proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes, atuando de forma diligente na garantia de seus direitos.

A Guarda Municipal reitera o pedido de apoio à população: ao observar pessoas com atitudes suspeitas, entre em contato pelo número 153. O grupamento de pronta-resposta da Guarda Municipal realizará a abordagem necessária.