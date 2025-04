Pai condenado por estuprar a própria filha é preso em Itacoatiara

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu no último domingo (6) um mandado de prisão definitiva contra um homem de 41 anos em Itacoatiara. Ele foi condenado por estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, que tinha apenas 6 anos de idade na época do crime, em 2012. A prisão ocorreu no bairro Jardim Adriana, no município.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, a ordem de prisão em nome do indivíduo foi descoberta durante o registro de uma ocorrência de violência doméstica. A companheira do homem, uma mulher de 48 anos, procurou a delegacia para denunciá-lo. “Consultamos o nome dele no sistema e identificamos que havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, praticado contra a sua filha, em 2012 quando ela tinha 6 anos,” relatou o delegado.

Após a constatação do mandado em aberto, a equipe policial da DEP de Itacoatiara, com o apoio da Polícia Militar, se dirigiu ao endereço do homem e efetuou a prisão. O delegado Barros informou que, além do cumprimento do mandado, o homem continuará sendo investigado pela denúncia de violência doméstica feita por sua companheira.

O homem foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável e agora se encontra à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.