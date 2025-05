Operação Linhagem: Vídeo mostra suspeito sendo preso em condomínio de Manaus

Operação Linhagem - A operação da FP tem como alvos ex-vereadores, empresários, policiais civis e seus familiares em um esquema de tráfico de drogas em Manaus, e municípios do interior do Amazonas.

Um vídeo exclusivo do Portal do Holanda mostra o momento em que o suspeito algemado é encaminhado para a viatura da polícia, no Condomínio Forest Hill, localizado na Av. Torquato Tapajós, em Manaus. Após ele ser detido, as equipes se retiraram do local.

Manaus/AM - Um suspeito foi preso, nesta quinta-feira (29), durante a Operação Linhagem da Polícia Federal, que mira envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, que movimentou R$ 362 milhões em um período de 3 anos, no Amazonas.

