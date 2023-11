Mulher é presa suspeita de manter primo em cárcere privado no Amazonas

A Secretaria de Assistência Social do município recebeu uma denúncia a respeito dos delitos que estavam sendo cometidos contra o homem e repassou as informações à 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Maria Francisca Marques de Oliveira, 55, foi presa em flagrante no domingo (19), por maus tratos e por manter em cárcere privado o próprio primo, 53, no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

