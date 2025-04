Motorista atinge árvore ao fugir da polícia e abandona carro com drogas em Manaus

Manaus/AM - Um motorista atingiu uma árvore quando tentava fugir da polícia, nesta sexta-feira (4), e abandonou o carro com drogas, na Avenida Manaus 2000.

De acordo com a polícia, a equipe da Rocam visualizou o carro Saveiro saindo de uma área de intenso tráfico de drogas nas proximidades do igarapé do 40. Os policiais fizeram sinais de parada, mas o condutor fugiu.

Quando chegou em um trecho da Avenida Manaus 2000, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore, momento em que decidiu descer do carro e fugir a pé. Ainda conforme a polícia, o homem foi visto correndo com uma arma na mão.

Durante revista no veículo, a polícia encontrou três quilos de drogas, supostamente Oxi, e um celular. Os materiais foram apresentados no 1º DIP.