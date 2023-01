Morre segunda vítima de tiroteio em campo de futebol em Manaus

De acordo com a Polícia Militar, outros três baleados seguem feridos e recebem atendimento também no Platão Araújo.

Manaus/AM - Morreu na noite deste domingo (22), no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, Valternir de Oliveira da Silva, de 27 anos. Ele é um dos jogadores baleados durante tiroteio em uma partida de futebol ocorrida nesta tarde no campo do Teixeirão, no Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

