Morador de rua é achado morto em meio a rastro de sangue no bairro União

Na cena do crime havia um rastro de sangue intenso, o que indica que Venezinha ainda se arrastou ferido pela calçada onde foi achado. A Polícia Civil vai investigar o caso para tentar identificar e prender os envolvidos no homicídio.

As informações repassadas pela polícia são de que a vítima é um morador de rua que costumava vagar pela área. Ele teria sido morto por volta das 7h, com três tiros enquanto estava na rua Dom Marco Brito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.