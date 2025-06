Mais de 98 kg de drogas são apreendidos em assoalho de barco em Coari

Manaus/AM - Mais de 98 quilos de drogas foram apreendidos e três homens presos, na manhã desta quarta-feira (25) pela Polícia Militar em operação na Base Fluvial Arpão 3, no município de Coari, no interior do Amazonas. A apreensão também contou com apoio dos policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil (PC-AM).

Durante abordagem ao ferry boat Profeta Daniel I, oriunda do município de Tefé, a cadela policial Athena, sinalizou a presença de drogas no assoalho da embarcação. Logo em seguida, os militares receberam a informação por meio dos agentes do Denarc, de que a balsa estava sendo monitorada por meio da “Operação Narke”.

Com base nas novas informações, uma nova revista foi realizada, resultando na localização de mais entorpecentes em um dos porões frigoríficos da embarcação. Os policiais também identificaram por meio de câmeras de segurança os infratores escondendo o material.

Ao todo, foram apreendidos 55,8 quilos de maconha do tipo skunk, 35,5 quilos de pasta base de cocaína e cerca de 6,7 quilos de cocaína em pó, que foram identificadas por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O dano estimado ao crime organizado é de R$3,4 milhões.

Procedimentos

Os três homens presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e todo o material ilícito foram encaminhados ao cartório da Base Arpão 3 para os procedimentos cabíveis.