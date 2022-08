Mãe e filho encontrados mortos em Manaus foram baleados na cabeça

Manaus/AM – Cíntia Holanda, a idosa encontrada morta juntamente com o filho na manhã de hoje (7), dentro de uma casa na Comunidade Nobre, localizada no bairro Lago Azul, levou um tiro na cabeça.

Segundo a perícia, a mulher também tinha ainda um tiro na mão, o que indica que ela tentou se defender do atirador. O filho dela, Luiz Holanda, de 42 anos, foi baleado duas vezes na região da nuca.

Segundo informações de populares, o homem trabalhava como vendedor de peixes no Conjunto Viver Melhor e não tinha envolvimento com o mundo do crime.

As vítimas foram achadas pelos próprios familiares que voltavam de um café da manhã. Assim que se aproximaram da residência, viram um cachorro baleado no portão e no interior do imóvel se depararam com os corpos da mulher e do filho.