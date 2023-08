Mãe da influencer Isabelly Aurora ajudou a lavar dinheiro de rifas ilegais, diz polícia

O desdobramento do caso acontece após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, que será entregue à Justiça do Amazonas.

“Outro integrante do grupo criminoso, identificado como Marcos Vinicius Alves Maquiné, também foi indiciado após se apresentar à polícia e confidenciar que cerca de um milhão de reais teria passado por sua conta no esquema de lavagem de dinheiro, tendo ainda viabilizado a compra de um veículo Toyota Hillux, apreendido durante a segunda fase da Operação Dracma”, disse.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, os envolvidos no esquema manipulam a escolha dos ganhadores dos sorteios, promovendo, em seguida, a dissimulação e lavagem de dinheiro.

Manaus/AM - A mãe da influencer Isabelly Aurora, identificada como Isabela Simplício, está entre os indiciados por envolvimento no esquema de rifas ilegais, em Manaus. No total, a Polícia Civil indiciou oito pessoas por 11 crimes distintos.

