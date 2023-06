Fraude de rifas de influencers movimentou mais de R$ 5 milhões em Manaus, diz polícia

As investigações irão continuar para apurar a participação de outras pessoas no esquema criminoso.

Entre os crimes estão estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude no comércio, receptação qualificada, promoção de jogos de azar, publicidade enganosa e crimes contra as relações de consumo.

As investigações também indicam que “Lucas Picolé tem vínculo com outro influenciador digital conhecido nacionalmente, que já foi alvo de operações tanto da Polícia Federal (PF) como da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP).

Durante a Operação Dracma, deflagrada nesta quinta-feira (29), Lucas Picolé e Mano Queixo foram presos em flagrantes com drogas sintéticas (LSD), munições e uma motocicleta adulterada. Picolé também foi autuado por receptação qualificada, juntamente com sua cunhada, Flávia Ketlen Matos da Silva, de 34 anos. A influenciadora digital Isabelly Aurora também foi alvo de mandados de busca e apreensão e indiciada.

