Jogador Reinaldo atropela ciclista na frente do CT do São Paulo

Após o jogador Luiz Adriano, do Palmeiras, atropelar um ciclista na frente de shopping em São Paulo no início da semana, mas um acidente envolvendo um atleta do futebol foi registrado na manhã desta sexta-feira (9) na cidade.

Desta vez, foi Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, quem colidiu com um homem de 34 anos que trafegava em uma bicicleta. O atropelamento ocorreu bem na frente do Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, quando ele chegava para treinar.

Reinaldo prestou todo o apoio à vítima e acionou uma ambulância. O ciclista foi levado para o hospital e sofreu apenas escoriações leves, segundo o Corpo de Bombeiros.