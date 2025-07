IML busca familiares de idoso que morreu em SPA de Manaus

Para a liberação do corpo, é necessária a autorização de um familiar. Os parentes devem procurar o setor de Serviço Social do IML, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Benedito Fancho Ferreira Neto deu entrada no IML na segunda-feira, 1º de julho. A identificação foi realizada por peritos do IML em colaboração com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Manaus/AM – O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus está convocando os familiares de Benedito Fancho Ferreira Neto, de 82 anos, para que compareçam à sede da instituição e façam o reconhecimento e a liberação do corpo. O idoso veio a óbito no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia.

