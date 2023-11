Horas após triplo homicídio, homem é executado com 30 tiros em ramal na AM-070

Este é o segundo crime em menos de 24 horas, na região de Iranduba. Na tarde dessa quarta-feira (29), três funcionários de uma olaria foram executados enquanto faziam a entrega de materiais de construção em um ramal no Distrito de Cacau Pirêra. Os criminosos chegaram em uma moto e “fuzilaram” as vítimas.

O crime ocorreu por volta de 1h50, no Km 33 da estrada, no Ramal São Francisco do Laguinho. Moradores ouviram os disparos e em seguida encontraram o corpo de Denivaldo crivado de tiros.

