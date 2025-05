Homem suspeito de matar idoso e ocultar corpo é preso no Centro

Manaus/AM - Helione Fernandes Costa foi preso nesta quarta-feira (14) durante mandando de prisão preventiva por envolvimento no no latrocínio e ocultação de cadáver de José Afonso Castro Pires, que tinha 64 anos. A prisão ocorreu na rua Lauro Cavalcante, bairro Centro, zona sul.

As investigações sobre o desaparecimento de José, ocorrido em 31 de dezembro de 2024, tiveram início logo após o registro do sumiço, conforme informou a delegada Alynne Lima, titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops). Um dos suspeitos, Helione, que estava foragido, foi apontado como envolvido tanto no desaparecimento quanto na ocultação do corpo da vítima.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, há indícios de que Helione tenha atuado em parceria com outros dois homens. Um deles foi identificado como José Rodrigues de Souza Junior, de 33 anos, conhecido como “Junior Perna”, que já possui quatro mandados de prisão em aberto. As investigações continuam para identificar o terceiro suspeito, localizar José Rodrigues e esclarecer as circunstâncias e motivações do crime.

A delegada Alynne destacou que a prisão de Helione representa um passo importante para o avanço do caso, reforçando o compromisso da Deops em solucionar o crime e responsabilizar todos os envolvidos.

A polícia pede a colaboração da população para encontrar José Rodrigues. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos informantes será mantida em sigilo.

Helione Fernandes Costa responderá por latrocínio e ocultação de cadáver e está à disposição da Justiça.