Homem morre ao levar mais de 30 tiros enquanto pescava com amigo no Amazonas

Carlos foi baleado ao menos 30 vezes no peito e morreu na hora, Sidney levou um tiro no rosto que atravessou o queixo. Mesmo ferido, Sidney conseguiu pilotar o barco até um porto, onde foi socorrido por populares.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam dentro de um barco, pescando, quando outros homens armados se aproximaram em outra embarcação e dispararam várias vezes contra eles.

Manaus/AM - Carlos Augusto Bentes Miranda, 33, morreu e Sidney Simas de Souza, ficou ferido após serem atacados por criminosos no Lago Paranapanema, no município de Parintins, na tarde desta quarta-feira (29).

