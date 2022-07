Homem esfaqueia rival por ciúmes de vizinha em Manaus

Moradores relataram à Polícia Militar que os dois homens já haviam se desentendido outras vezes e que a amizade da vítima com a mulher teria despertado a fúria no suspeito. Com raiva, o homem se armou com um faca e desferiu golpes contra o desafeto. Após o crime, o suspeito correu para dentro da própria casa, onde foi preso horas depois.

