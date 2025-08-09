Homem é preso por estupro contra vizinha de 8 anos e crimes contra irmãs em Beruri





Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Lucione Ferreira de Souza, de 30 anos, conhecido como “Sula”, 30, foi preso, neste sábado (9), por estupro contra sua vizinha de 8 anos, crime ocorrido em 2022, e ataques contra suas próprias irmãs, em Beruri, no Amazonas.

Segundo o delegado Jailton Santos, da 80ª DIP, Lucione coagiu a criança, à época com 8 anos, a tocar seu órgão genital, utilizando força. Além disso, ele responde por outros crimes contra as duas irmãs adolescentes da vítima, de 14 e 17 anos, incluindo tentativa de favorecimento e aliciamento à prostituição, além de perseguição com motivação de gênero.

“Em relação às irmãs adolescentes, ele tentou aliciar uma delas, oferecendo dinheiro insistentemente para que ela mantivesse relações sexuais com ele. A outra irmã também era perseguida, com tentativas de forçar a entrada na residência para ficar a sós com ela”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após o início das investigações no começo deste ano, Lucione passou a ameaçar a família por meio de mensagens no WhatsApp e atitudes intimidatórias, descumprindo medidas cautelares determinadas pela Justiça que o proibiam de se aproximar ou manter contato com as vítimas.

“Diante da gravidade dos crimes e do descumprimento das medidas cautelares, solicitamos a prisão preventiva meses atrás. Realizamos diligências contínuas e conseguimos capturá-lo hoje”, afirmou Jailton Santos.

Lucione Ferreira de Souza foi conduzido à delegacia, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações a assessoria