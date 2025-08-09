   Compartilhe este texto

Homem é preso por estupro contra vizinha de 8 anos e crimes contra irmãs em Beruri

Por Portal Do Holanda

09/08/2025 23h46 — em
Policial


Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Lucione Ferreira de Souza, de 30 anos, conhecido como “Sula”, 30, foi preso, neste sábado (9), por estupro contra sua vizinha de 8 anos, crime ocorrido em 2022, e ataques contra suas próprias irmãs, em Beruri, no Amazonas.

Segundo o delegado Jailton Santos, da 80ª DIP, Lucione coagiu a criança, à época com 8 anos, a tocar seu órgão genital, utilizando força. Além disso, ele responde por outros crimes contra as duas irmãs adolescentes da vítima, de 14 e 17 anos, incluindo tentativa de favorecimento e aliciamento à prostituição, além de perseguição com motivação de gênero.

“Em relação às irmãs adolescentes, ele tentou aliciar uma delas, oferecendo dinheiro insistentemente para que ela mantivesse relações sexuais com ele. A outra irmã também era perseguida, com tentativas de forçar a entrada na residência para ficar a sós com ela”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após o início das investigações no começo deste ano, Lucione passou a ameaçar a família por meio de mensagens no WhatsApp e atitudes intimidatórias, descumprindo medidas cautelares determinadas pela Justiça que o proibiam de se aproximar ou manter contato com as vítimas.

“Diante da gravidade dos crimes e do descumprimento das medidas cautelares, solicitamos a prisão preventiva meses atrás. Realizamos diligências contínuas e conseguimos capturá-lo hoje”, afirmou Jailton Santos.

Lucione Ferreira de Souza foi conduzido à delegacia, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

 

Com informações a assessoria

Bastidores da Política - Homem, cidadão de segunda classe. Até quando? Bastidores da Política
Homem, cidadão de segunda classe. Até quando?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação/PMAM

09/08/2025

Denúncia por apropriação indébita leva à prisão de homem com drogas em Manaus

Foto: Divulgação

09/08/2025

Homem é preso por ameaçar e tentar agredir esposa em Manaus

Foto: Divulgação/PM-AM

09/08/2025

Foragido da Justiça é detido pela PM após denúncia anônima em Manaus

Foto: Divulgação/SESP-ES

09/08/2025

Adolescente é apreendido com oxi, pasta base e maconha em Redenção

Foto: Divulgação

09/08/2025

"Feião" é preso durante patrulhamento no Colônia Antônio Aleixo

Felipe da Silva Freire / Foto: Divulgação/PC-AM

08/08/2025

Segundo suspeito de estuprar criança em Manaus é procurado; homem é padrasto da vítima

Foto: Divulgação

08/08/2025

Mulher passou 5 dias acorrentada e sem comer em casa insalubre no Amazonas; veja fotos

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

08/08/2025

Suspeito de tráfico é preso e R$ 1,3 milhão em drogas sai de circulação em Manaus

Delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

08/08/2025

Grupo invadiu casa após prestador falar sobre fortuna de empresário morto em Flores

Delegada Mayra Magna - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda e arquivo pessoal

08/08/2025

Industriário é preso por estuprar duas primas de 10 e 12 anos em Manaus

Foto: Divulgação

08/08/2025

Polícia procura suspeitos de matar empresário com 15 tiros em Flores

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

08/08/2025

Trio é preso suspeito de invadir casa e matar empresário a tiros em Flores

Foto: Freepik

08/08/2025

'Carreirinha' é preso por torturar e manter mulher em cárcere em Carauari

Delegada Marna de Miranda - Foto: Divulgação

08/08/2025

Técnico de enfermagem que estuprou mulher na UPA Campo Sales é preso em Parintins

Foto: Reprodução

08/08/2025

Homem é achado morto com bilhete misterioso no Colônia Terra Nova

Mãe e madrasta de criança presas em abril de 2024 / Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

07/08/2025

Mãe e madrasta vão a júri popular por tortura, estupro e homicídio de criança em Manaus

Foto: Divulgação

07/08/2025

Filha pede socorro e mãe é resgatada após 5 dias acorrentada em cárcere no Amazonas

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

07/08/2025

Sócio trai grupo, rouba 9 kg de ouro e ordena morte de parceiro em Humaitá

Delegada Patrícia Leão - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

07/08/2025

Operação Shamar prende 48 agressores de mulheres no Amazonas

Foto: Reprodução

07/08/2025

Grupo é preso em Humaitá suspeito de roubar carga de ouro e matar empresário

Foto: Freepik

07/08/2025

Filho é preso suspeito de esfaquear o próprio pai na Redenção

Foto: Divulgação PF

07/08/2025

PF desmantela grupo que fraudava empréstimos no Amazonas

Foto: Divulgação/SSP-AM

06/08/2025

Mais de 250 quelônios e carne de caça ilegal são apreendidos em Barcelos

Foto: Divulgação

06/08/2025

Forte odor em apartamento leva PM a prender cinco pessoas no Tarumã

Foto: Divulgação

06/08/2025

Motociclista é preso após tentativa de fuga em operação do Detran-AM

Foto: Divulgação

06/08/2025

Médico é preso em Manaus suspeito de ceder plantões a falso profissional de saúde

Foto: Divulgação

06/08/2025

Filho é preso pela 5ª vez após incendiar casa da mãe no São José

06/08/2025

Filho de empresário atropela e tenta matar ex e namorado em Itacoatiara

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

05/08/2025

Homem tenta correr, mas é assassinado a tiros por dupla em moto no bairro Flores


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!