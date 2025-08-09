Impeachment é aprovado e Augusto Melo perde cargo de presidente do Corinthians





O impeachment de Augusto Melo foi aprovado, neste sábado (9), ele perdeu definitivamente o cargo de presidente do Corinthians. Foram 1413 votos favoráveis e 620 contrários.

Melo já estava afastado desde o dia 26 de maio após uma decisão do Conselho Deliberativo. Com a perda do cargo, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians Romeu Tuma Júnior irá convocar uma nova eleição.

Em nota, Augusto Melo afirmou que irá contestar as “irregularidades da votação”, e que seguirá “tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas”.

Tiveram direito ao voto apenas os associados que pertencem ao quadro social há, pelo menos, cinco anos e que não tinham mensalidades atrasadas com o clube. Osmar Stabile, presidente interino, segue no comando do clube.