   Compartilhe este texto

Impeachment é aprovado e Augusto Melo perde cargo de presidente do Corinthians

Por Portal Do Holanda

09/08/2025 23h13 — em
Esportes


Foto: Wanderson Oliveira

O impeachment de Augusto Melo foi aprovado, neste sábado (9), ele perdeu definitivamente o cargo de presidente do Corinthians. Foram 1413 votos favoráveis e 620 contrários. 

Melo já estava afastado desde o dia 26 de maio após uma decisão do Conselho Deliberativo. Com a perda do cargo, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians Romeu Tuma Júnior irá convocar uma nova eleição. 

Em nota, Augusto Melo afirmou que irá contestar as “irregularidades da votação”, e que seguirá “tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas”.

Tiveram direito ao voto apenas os associados que pertencem ao quadro social há, pelo menos, cinco anos e que não tinham mensalidades atrasadas com o clube. Osmar Stabile, presidente interino, segue no comando do clube. 

Bastidores da Política - Homem, cidadão de segunda classe. Até quando? Bastidores da Política
Homem, cidadão de segunda classe. Até quando?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


09/08/2025

Bahia e Fluminense empatam em jogo emocionante de duas viradas e gol no fim

09/08/2025

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

09/08/2025

Botafogo aproveita expulsão relâmpago e atropela Fortaleza no Castelão

Foto: Reprodução/transmissão Metropoles

09/08/2025

Imperatriz avança na Série D após decisão dramática contra o Manaus

09/08/2025

São Paulo se reabilita, bate Vitória em casa e pode terminar 1º turno no G6

09/08/2025

Internacional aproveita vacilos do Bragantino, vence e se afasta do Z4

Foto: Reprodução - Premier

09/08/2025

São Paulo vence o Vitória e respira no Campeonato Brasileiro

09/08/2025

Bia Haddad faz 18 duplas faltas e perde 3ª seguida ao cair em Cincinnati

09/08/2025

Flamengo leva susto com lei do ex, mas vence Mirassol e dorme na liderança

Foto: Reprodução/Premiere

09/08/2025

Com gols de Ricardo Mathias, Inter vence Bragantino por 3 a 1

Foto: Reprodução/Premiere

09/08/2025

Flamengo vence Mirassol no Maracanã e segue na liderança do Brasileirão

09/08/2025

João Fonseca sai atrás, se beneficia de desistência de adversário e avança no Masters 1000 de Cincinnati

09/08/2025

Augusto Melo é destituído da presidência do Corinthians

09/08/2025

Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

09/08/2025

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

Foto: Reprodução Instagram Manauara FC

09/08/2025

Manauara vence Sampaio Corrêa por 1x0 pela série D

09/08/2025

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

09/08/2025

Boxeador japonês morre por complicações de ferimentos após disputa de cinturão

09/08/2025

Salah questiona Uefa sobre condições da morte de 'Pelé palestino' em Gaza

Foto: Gilvan de Souza / CRF

09/08/2025

Flamengo e Mirassol se enfrentam no Brasileirão neste sábado; saiba onde assistir

09/08/2025

Gestão Augusto Melo no Corinthians adiou biometria e mandou devolver equipamentos

09/08/2025

Olympiacos entra na briga por Lucas Ferreira, e São Paulo quer subir pedida

09/08/2025

Lateral 'replica' Piquerez e espera brecha no profissional do Palmeiras

09/08/2025

Brasil escala medalhistas olímpicos para revelar a próxima Rebeca Andrade

Foto: Luis Miguel Ferreira/ AFE

08/08/2025

Ferroviária bate o Amazonas em 'jogo de seis pontos' e se afasta do Z4

08/08/2025

Brasileira é eliminada do Mundial do Surfe, mas se despede com melhor ano da carreira

08/08/2025

Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

08/08/2025

Etapa do Brasil do Mundial de Surfe bate recorde e movimenta R$ 179 mi em Saquarema

08/08/2025

Rio e Niterói fazem apresentação final de candidatura para o Pan


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!