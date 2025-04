Homem é preso após ameaçar matar esposa e mantê-la em cárcere privado em Itamarati

Ainda conforme o delegado, a situação se agravou quando o agressor enforcou a vítima, dificultando sua respiração, caracterizando tentativa de asfixia. A agressão só cessou após a intervenção de uma pessoa que estava no local, o que evitou consequências mais graves. Em seguida, a vítima conseguiu se refugiar em outro cômodo da casa. Quando a irmã dela tentou intervir, pedindo que o agressor parasse, ele passou a ameaçá-la, dizendo que faria o mesmo com ela, caso se envolvesse.

“Após o desentendimento, a vítima decidiu dormir em outro cômodo da residência. Mais tarde, o companheiro reagiu com extrema violência. Ele puxou seus cabelos com força, causando escoriações no rosto, empurrou-a ao chão e chegou a apontar uma faca para seu rosto, com a intenção de feri-la, mas recuou em seguida”, detalhou o delegado.

