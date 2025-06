Homem é preso após agredir esposa e mãe no Jorge Teixeira

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, e o homem permanece à disposição da Justiça. As vítimas foram ouvidas na delegacia, e a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha será avaliada pelas autoridades competentes.

De acordo com os agentes, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito amarrado com cordas nos pulsos e nas pernas. A ação foi realizada por populares, que intervieram para proteger as vítimas das agressões. Após liberarem o homem das amarras, os policiais utilizaram algemas para contê-lo e o encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde ele recebeu atendimento médico devido a escoriações no corpo.

