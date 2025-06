Homem e filho podem ter sido mortos por engano no Jorge Teixeira, diz delegada

Manaus/AM - A polícia está pedindo ajuda da população para encontrar o pistoleiro que matou a tiros Moisés de Souza Sena, 23, e o filho dele Lohan Miguel de Miranda Sena, de apenas 2 anos, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, no último domingo (22). Uma das hipóteses é de que o homem tenha sido confundido pelo criminoso.

Segundo a delegada Débora Barreiros, a equipe de investigação está em campo e também está recebendo informações que ajudem a chegar na identidade e na localização do criminoso. O vídeo do momento do crime deve ajudar neste trabalho.

"A população, sabendo o paradeiro desse autor, sabendo um apelido ou onde se encontra essa motocicleta, qualquer informação nos envie, porque será de grande valia, de uma grande ajuda. A gente informa que as equipes estão na rua, qualquer informação que chega já será apurada imediatamente e a gente precisa agora também dessa ampla divulgação e do apoio da população".

Questionada sobre a motivação do crime, a delegada afirmou que ainda é um mistério, pois Moisés não tinha ficha criminal, nem indícios de envolvimento com o crime. De acordo com ela, o rapaz e o filho podem ter sido mortos por engano.

"O Moisés não tem nenhuma passagem, pelo que nós levantamos é uma pessoa que trabalha. Ninguém consegue entender qual seria a motivação, ele não estaria bebendo ninguém, ele não estaria sendo ameaçado, a gente também não descarta hipóteses que de repente ele tenha sido confundido com alguém, mas ele estava num passeio de família com a companheira e uma criança, quando de uma maneira absolutamente inesperada foi alcançado por esse motoqueiro e alvejado diversas vezes na cabeça e ele e a criança", relata.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar ao assassino, pode entrar em contato por meio do 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).