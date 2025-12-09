Casal é preso com 7 quilos de cocaína no aeroporto de Tabatinga





A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na última segunda-feira (8/12), um casal de estrangeiros por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas. Os detidos são uma cidadã venezuelana e um cidadão colombiano.

Os passageiros, que faziam a rota Bogotá (Colômbia) com destino final ao Aeroporto de Guarulhos (GRU/SP), transportavam mais de 7 kg de cocaína em uma modalidade incomum de ocultação.

A droga estava diluída em estado líquido e distribuída em compartimentos ocultos em mochilas, bolsas e em uma necessaire, numa tentativa de burlar a fiscalização.

A PF investiga o caso e aponta indícios de que a cocaína seria destinada à Europa, considerando o método sofisticado de ocultação e o itinerário analisado.

Os suspeitos foram imediatamente levados para a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde permanecem à disposição da Justiça para as devidas providências legais.