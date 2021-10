Homem é baleado na frente da filha de 2 anos durante briga de trânsito em Manaus

Após a batida, ele seguiu o percurso e o motociclista começou a persegui-lo. Eles discutiram e em determinado momento, o garupa sacou uma arma e atirou no pescoço do homem que desmaiou.

O homem estava com a filha de dois anos no veículo, por sorte, a criança não ficou ferida. De acordo com a polícia, minutos antes do ataque, Igor teria batido em uma motocicleta onde estavam dois homens na avenida Jota.

Manaus/AM - Um homem, identificado como Igor Vasconcelos, foi baleado no pescoço durante uma briga de trânsito ocorrida na manhã desta quinta-feira (28), na rua Cinco, do bairro Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste.

