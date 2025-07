Homem dá tiro acidental e mata amigo enquanto caçavam no Distrito Industrial

Aos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito contou que saiu com o amigo para caçar, mas a arma acabou disparando acidentalmente e atingiu a vítima, que ainda foi levada de volta para casa para aguardar ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi morto com tiro acidental disparado por um amigo enquanto os dois caçavam em uma área de mata, na noite desta sexta-feira (25), no ramal 3 Marias, na estrada Adolpho Ducke, no bairro Distrito Industrial, na zona Leste de Manaus.

