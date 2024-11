Governo esclarece visitas e monitoramento de beneficiários do Auxílio Estadual

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) está realizando, em pontos estratégicos da cidade, mutirões para os beneficiários do Auxílio Estadual que perderam as visitas domiciliares das equipes do programa. Na próxima semana, o mutirão chega à Comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. O Governo do Amazonas esclarece que as visitas fazem parte da rotina de trabalho das equipes e não implicam na perda do benefício, assim como ressalta que não está sendo feito nenhum cadastro ou recadastro de novos beneficiários.

O monitoramento dos beneficiários cadastrados no Auxílio Estadual é uma prática normal, onde colaboradores responsáveis pelas visitas domiciliares solicitam o preenchimento de um questionário socioeconômico para levantar dados e conhecer a realidade dos contemplados, além de verificar as necessidades que possam ser atendidas pelo Estado, como emissão de documentos e inscrição em outros programas.

Caso a pessoa não esteja em casa no momento ou perdeu a data da visita por alguma outra razão, ela pode comparecer a um dos mutirões realizados periodicamente pelo Governo do Amazonas, que ressalta que o não comparecimento não implica, de forma alguma, no cancelamento do benefício.

Atendimento nos PACs

O atendimento de beneficiários também é feito nos PACs. Os espaços funcionam como um núcleo de apoio à equipe técnica, que realiza as visitas domiciliares para monitoramento social das famílias beneficiárias. Os postos podem ser encontrados em todas as unidades dos PACs em Manaus e no interior, das 8h às 17h.

Sem necessidade de agendamento prévio, os locais atendem especificamente aqueles beneficiários que perderam a visita domiciliar do projeto Psico+Social da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), em razão de não estarem presentes na residência. Portanto, os técnicos orientam para que os beneficiários procurem um dos postos de atendimento nos PACs.

Além disso, os locais de atendimento atuam como referência exclusiva para os beneficiários que quiserem tirar dúvidas sobre como solicitar segunda via, como trocar senha do cartão, sobre saldo na conta, como desbloquear o cartão, atualizar número de telefone para contato ou endereço.