Governo do Amazonas garante translado de corpo de amazonense morta em São Paulo

Manaus/AM - O Governo do Amazonas confirmou que arcará com as despesas do translado do corpo de Clisia Lima da Silva, 35 anos, encontrada morta em um rio em Piracaia, interior de São Paulo. A amazonense, natural de Manacapuru, havia se mudado para Bragança Paulista com o namorado, principal suspeito do crime.

A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) intermediou a solicitação da família de Clisia ao governador Wilson Lima, que autorizou o apoio do Estado. Inicialmente, a família havia iniciado uma campanha online para arrecadar fundos para o transporte do corpo.

O caso, que está sendo investigado pela polícia paulista como feminicídio, também está sendo acompanhado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. A equipe da procuradoria tem prestado assistência jurídica e psicossocial à família da vítima.