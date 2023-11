Foragido por matar e roubar sargento aposentado da PM é preso no Amazonas

O delegado ressalta a importância das denúncias anônimas, realizadas pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para localizar e efetuar as prisões de foragidos da Justiça.

“Na data de hoje (quarta-feira), recebemos denúncias anônimas informando que ele estaria no município e qual seria sua localização. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e cumprimos no momento da abordagem policial”, disse.

Manaus/AM - Antônio Miranda das Chagas, de 32 anos, que era considerado foragido da Justiça pelo latrocínio do sargento aposentado da PMAM, Francisco Feitosa Gomes, de 55 anos, foi preso na quarta-feira (29), em Tefé, interior do Amazonas.

